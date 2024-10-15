Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп 39 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии, не отвечая на вопросы

Трамп на предвыборном мероприятии в Пенсильвании танцевал под музыку 39 минут

close
Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп почти 40 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии в городе Оукс в Пенсильвании. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«В течение 39 минут Трамп раскачивался и пританцовывал, иногда останавливаясь, чтобы поговорить, превратив мероприятие в сеанс прослушивания любимых песен из самостоятельно составленного им плей-листа для митинга», - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, такая ситуация на предвыборном мероприятии Трампа произошла из-за того, что двум зрителям в помещении понадобилась медицинская помощь. Трамп попытался разрядить обстановку, в шутку спросив у толпы, «хочет ли кто-нибудь еще упасть в обморок».

«Давайте не будем больше задавать вопросы. Давайте просто послушаем музыку», - предложил кандидат в президенты США от республиканцев.

До этого Трамп заявил, что не хочет думать о поражении на выборах.

Ранее Трамп попросил военную технику для защиты от Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами