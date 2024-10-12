Трамп попросил военную технику для защиты от Ирана. Байден пообещал ему президентскую защиту Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах и бронемашинах

Трамп попросил у властей США военный самолет для защиты своей жизни — он опасается угрозы со стороны Ирана после двух покушений. Байден уже пообещал ему защиту «как у действующего президента» и заверил, что предоставит любую технику, «если только это не истребители F-15». Американская разведка считает, что Иран планирует отомстить республиканцу за ликвидацию генерала КСИР Сулеймани в 2020 году. При этом в Тегеране заявляли, что к покушениям на Трампа не причастны.

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил у американских властей военную технику для защиты республиканца от угрозы со стороны Ирана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на электронную переписку и информированные источники.

По данным издания, штаб попросил выделить Трампу военные самолеты для перелетов в последние недели предвыборной кампании, а также ввести дополнительные ограничения на полеты над его резиденциями и в местах проведения массовых мероприятий с его участием. Кроме того, штаб потребовал установить пуленепробиваемое стекло на выступлениях республиканца в семи колеблющихся штатах и предоставить военный транспорт для перевозки Трампа.

WP назвала требования «беспрецедентными», подчеркнув, что ни один кандидат в президенты США в недавней истории не обращался к властям с подобными просьбами. Однако за время предвыборной кампании Трамп пережил уже два покушения. Более того, американская администрация сама предупредила штаб республиканца об угрозе со стороны Ирана.

«Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили брифинги, в которых правительство заявило, что Иран все еще активно замышляет убить его», — сообщила WP.

Американский президент Джо Байден уже поручил охранять кандидата как действующего главу государства.

«Я сказал министерству [обороны], чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом. Если это (запрошенная техника. — «Газета.Ru») подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему не следует [предоставлять такую военную технику]», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

Американский лидер также пошутил, что Трампу дадут запрошенную военную технику, «если только это не истребители F-15».

Трамп недоволен охраной

По данным WP, руководитель предвыборной кампании Трампа Сьюзи Уайлс также уведомила главу секретной службы США Рональда Л. Роу-младшего, что штаб республиканца недоволен работой ведомства. Как заявила глава кампании в электронных письмах, недавно Трампу пришлось в последнюю минуту отменить публичное мероприятие из-за нехватки охраны. О каком конкретно мероприятии идет речь — не уточняется.

По словам Уайлс, планирование предвыборной кампании затруднено из-за поступающих Трампу угроз, а в ближайшее время штабу нужно провести множество массовых мероприятий. Она также подчеркнула, что американские власти не предоставили план защиты Трампа, который в штабе сочли бы «достаточным».

Конгрессмен-республиканец Майкл Уолц также обратился к Роу-младшему с просьбой предоставить Трампу военный самолет или усилить защиту его частного воздушного судна.

Секретная служба официально не ответила на обвинения, однако ее специалист по связям с общественностью Энтони Гульельми заявил, что Трампу предоставили «высочайший уровень защиты».

«Министерство обороны США регулярно помогает охранять бывшего президента», — сказал Гульельми. По его словам, над резиденцией Трампа и над местами его поездок введены временные ограничения на полеты. Более того, Трамп получает лучшие технические средства безопасности: беспилотники, системы противодействия беспилотному воздушному наблюдению и другие необходимые системы.

Так, визит Трампа на футбольный матч колледжа в Таскалусе в конце сентября сопровождался максимальной защитой: на стадионе были установлены пуленепробиваемое стекло и 150 металлодетекторов. А 5 октября во время предвыборного митинга в Батлере обзор местонахождения Трампа перекрыли выстроенными в ряд грузовыми контейнерами. На месте также работали беспилотники, вертолеты, снайперы, тактические группы и офицеры под прикрытием.

«Запросы [военной техники] обостряют многомесячную борьбу между командой Трампа и Секретной службой, которая накалилась после двух покушений на бывшего президента. Удовлетворение таких запросов в отношении кандидата в президенты было бы беспрецедентным <...> Если бы администрация предоставила такие активы, это придало бы Трампу в последние месяцы кампании особый облик, которого никогда не было ни у одного претендента, и каждый день визуально напоминало бы избирателям, что он находится под угрозой», — подчеркивает WP.

Угроза — Иран?

WP со ссылкой на источники сообщила, что в данный момент нет никаких доказательств причастности Ирана к покушениями на Трампа. Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) не исключает, что нападения были связаны с Тегераном. Американская разведка полагает, что иранские лидеры хотят отомстить за генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, ликвидированного США в 2020 году во время первого президентского срока Трампа.

Сам республиканец также заявлял об угрозе со стороны Ирана.

«Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал Трамп в свей соцсети TruthSocial в конце сентября.

В Иране же после первого покушения на республиканца летом 2024 года все обвинения в причастности отвергли. «Эти обвинения безосновательны и предвзяты», — заявил тогда представитель Исламской Республики при ООН.

По данным WP, несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к покушениям, Байден уже поручил предупредить Тегеран, что подобные преступления будут рассматриваться как акт войны. Действующий президент также распорядился, чтобы службы передавали службе безопасности Трампа информацию о любых угрозах.