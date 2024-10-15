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Стало известно о плане США по Украине, который не предполагает победу Киева

Экс-посол Украины в США Чалый: у США есть план, не предполагающий победу Киева

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Tobias SCHWARZ/Reuters

У США есть план по Украине, который не подразумевает победы Киева в конфликте и предполагает «территориальные компромиссы». Об этом заявил экс-посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый, его слова приводит украинское издание «Страна».

По его словам, план Вашингтона по Украине предполагает несколько пунктов: не допустить прямого столкновения Запада с РФ, но при этом не допустить российскую победу над Украиной, «чтобы Украина сохранилась, пусть не в территории, но как суверенная, независимая страна».

«Да, это план не о победе Украины», - подчеркнул он, отметив, что упомянутый им план США включает «территориальные компромиссы».

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что перспективы принуждения России к заключению перемирия военным путем выглядят весьма сомнительными.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию России.

Ранее в МИД заявили, что Украина может начать собирать дальнобойные ракеты из западных деталей.

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