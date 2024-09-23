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В МИД заявили, что Украина может начать собирать дальнобойные ракеты из западных деталей

Мирошник: Украина может собирать «свои» дальнобойные ракеты из западных деталей

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Алексей Куденко/РИА Новости

Украина может начать собирать на своей территории дальнобойные ракеты из западных комплектующих для ударов по территории РФ, такой вариант исключит все претензии к Западу на фоне обсуждения возможного разрешения ВСУ бить вглубь РФ. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Совершенно не исключается вариант, что украинские технологии вдруг стартанут просто неимоверно, когда западные образцы, такой конструктор «сделай сам», доставляется на территорию, скручивается отверточной сборкой», - подчеркнул он.

По словам Мирошника, такой сценарий даст Украине возможность заявлять о том, что украинские инженеры якобы сами смогли собрать дальнобойные ракеты. Кроме того, сборка дальнобойных ракет на Украине, отметил он, исключит все вопросы к Западу.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский объяснил отсутствие разрешения со стороны Запада наносить удары вглубь России страхом эскалации конфликта, однако надеется донести свои аргументы в пользу такого шага во время своего визита в США.

Ранее в США заявили, что Байден отвергнет «план победы» Зеленского.

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