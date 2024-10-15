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Американский телеканал назвал сроки победы России на Украине

Fox News: России понадобится еще год, чтобы победить на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы». Такую оценку дает американский телеканал Fox News.

По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе.

«Но, несмотря на подавляющее преимущество, которое Россия имеет над Украиной в боевом потенциале — вооружении, войсках, оборонной экономике и военно-промышленном производственном потенциале — России понадобится как минимум еще год, чтобы победить или заставить Киев отказаться от борьбы», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что у Москвы есть все необходимые ресурсы, чтобы «перетерпеть врага». Однако, пишет Fox News, ситуация может измениться в случае победы на выборах в США Дональда Трампа.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.

Ранее Украине предрекли развязку конфликта «в японском стиле».

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