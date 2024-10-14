Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предположил, что конфликт для Украины закончится так же, как в свое время и для Японии. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он отметил, что Украину призывают сражаться с Россией до победного конца, однако Киев не может этого сделать. Поэтому, считает военный, республику ждет конец конфликта «в японском стиле», то есть безоговорочная капитуляция.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.