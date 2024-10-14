Трамп предложил применить армию внутри самих США в день выборов

Нацгвардия или Вооруженные силы США могут помочь справиться с потенциальными беспорядками на выборах в Соединенных Штатах, подавив действия радикальных «лунатиков». Об этом в беседе с Fox News заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные», — подчеркнул он.

Трамп, отмечая на вопрос о возможных беспорядках на выборах в США, заявил, что такая угроза исходит от «внутреннего врага». При этом кандидат в президенты не пояснил, что он имеет в виду под этим врагом.

До этого сообщалось, что кандидат на пост президента США Камала Харрис после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне столкнулась с жесткой критикой со стороны американской общественности, Харрис даже не смогла объяснить важность выборов.

Ранее Трамп отказался от новых дебатов с Харрис.