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Трамп предложил применить армию внутри самих США в день выборов

Трамп допустил применение армии США против «лунатиков» в день выборов

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Brian Snyder/Reuters

Нацгвардия или Вооруженные силы США могут помочь справиться с потенциальными беспорядками на выборах в Соединенных Штатах, подавив действия радикальных «лунатиков». Об этом в беседе с Fox News заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные», — подчеркнул он.

Трамп, отмечая на вопрос о возможных беспорядках на выборах в США, заявил, что такая угроза исходит от «внутреннего врага». При этом кандидат в президенты не пояснил, что он имеет в виду под этим врагом.

До этого сообщалось, что кандидат на пост президента США Камала Харрис после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне столкнулась с жесткой критикой со стороны американской общественности, Харрис даже не смогла объяснить важность выборов.

Ранее Трамп отказался от новых дебатов с Харрис.

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Выборы в США — 2024
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