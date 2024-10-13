В ЦИК Грузии сообщили об угрозах сотрудникам избирательной комиссии

Сотрудники ЦИК Грузии стали получать сообщения на телефоны с угрозами. Об этом сообщил глава центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили, его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Сотрудники получили сообщение с одного и того же номера. Во всех сообщениях указывается имя адресата, что подтверждает, что автору сообщения известны персональные данные о наших коллегах и их личности. Мы обязательно будем защищать их интересы», — рассказал он.

Как отметил глава ЦИК Грузии, подобные вещи уже имели место и раньше, когда сотрудников избирательной комиссии пытались подкупить, запугать или использовать другие меры по отношению к ним.

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