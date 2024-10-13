Западные союзники Украины все больше отдаляются от Киева

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского добиться быстрого вступления Украины в ЕС свидетельствуют о том, что союзники все дальше дистанцируются от Киева. Об этом пишет Bloomberg.

«Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в ЕС, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вместе с тем Украина на нынешнем этапе конфликта уже столкнулась с растущей «усталостью от войны» среди западных союзников Киева.

Ситуация для Киева усугубляется тем, что Украина также изо всех сил пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО и сталкивается с нехваткой оружия и денег в преддверии президентских выборов в США, добавляется в материале.

До этого сообщалось, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе.

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