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Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России

Ким Дотком: прокси-война США против России закончилась

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Прокси-война Соединенных Штатов Америки против России закончилась, Североатлантический альянс и Киев проиграли. Об этом сообщил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Прокси-война США против России закончилась, — отметил он. — Украина и НАТО проиграли. Зеленский — на пути на выход».

Дотком подчеркивал, что у президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, «осталось мало времени». Он заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте с Москвой. По его мнению, средства массовой информации не могут об этом говорить до выборов президента США, которые назначены на 5 ноября.

Британский эксперт Александр Меркурис обращал внимание на то, что Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования. По его словам, Вашингтон будет все меньше помогать Киеву и выполнять требования украинского президента, концентрируя свое внимание на другие конфликты.

Ранее в США признали, что прокси-конфликт на Украине благоприятствует РФ.

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