Польша против быстрого принятия Украины в ЕС по одной причине

Польша настороженно относится к словам украинского лидера Владимира Зеленского о быстром вступлении Киева в ЕС, существенной проблемой в отношениях Украины и Польши остается вопрос о Волынской резне в 1943 году. Об этом пишет Bloomberg.

«Варшава настороженно относится к заявлению Зеленского о быстром вступлении в ЕС», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что если вступление в ЕС может быть предметом переговоров на политическом уровне, то вопрос о Волынской резне украинскими националистами в 1943 году «выходит за рамки дебатов историков».

Этот вопрос существенно осложняет отношения Польши и Украины, добавляет агентство.

Как напоминает Bloomberg, Зеленский «был в ярости» после встречи в сентябре с главой польского МИД Радославом Сикорским, который демонстративно притормозил стремление Украины к скорейшему вступлению в Европейский Союз.

Сикорский тогда поднял вопрос о требованиях Варшавы об эксгумации останков жертв массовых убийств этнических поляков во время Волынской резни.

В материале делается вывод, что обеим странам предстоит «проработать болезненные исторические главы».

До этого глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств.

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