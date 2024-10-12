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Борис Джонсон в мемуарах назвал Лаврова «Громыко наших дней»

Борис Джонсон раскрыл детали переговоров с Лавровым в 2017 году

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон раскрыл детали встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в 2017 году, британский политик, тогда занимавший должность главы Форин-оффиса, назвал Лаврова «Громыко наших дней». Об этом говорится в мемуарах Джонсона, с которыми ознакомился РБК.

Как отметил Джонсон, тогда он ехал в Москву «без особой уверенности, что из этого выйдет что-то хорошее», поскольку из государств – членов Совбеза ООН Великобритания была единственной, у которой на момент 2017 года не было четкого и последовательного диалога с Россией.

«Он – самый долго действующий министр иностранных дел России с царских времен, и он — Громыко наших дней», — подчеркивает Джонсон в своих мемуарах. Андрей Громыко – бывший глава МИД СССР (1957–1985).

Сама встреча в Москве, по словам экс-премьера Британии, ничего не принесла, однако, как заметил Джонсон, «фундаментальный факт заключался в том, что Россия стала совсем другим местом в сравнении с тем, чем она была двадцать лет назад; она больше не была просто побежденной державой холодной войны».

До этого Борис Джонсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим британским лидером Уинстоном Черчиллем.

Ранее Борис Джонсон согласился с тем, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт.

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