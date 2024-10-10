Борис Джонсон согласился с тем, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп смог бы предотвратить украинский конфликт, если бы был президентом в то время. Об этом он заявил в интервью Times Radio.

«Я верю словам Дональда Трампа о том, что, если бы он был президентом в 2022 году, не было бы российского вторжения на Украину. Я считаю это утверждение достоверным», — сказал Джонсон.

Начиная с 2022 года Трамп неоднократно заявлял, что на посту президента не допустил бы конфликта на Украине. Политика, которую проводит по отношению к Украине действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, вызывает у Трампа неизменную критику.

8 октября бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном больших средств на помощь Киеву на фоне стихийных бедствий в самих Соединенных Штатах. По словам Трампа, США вложили почти $300 млрд на Украину, при этом администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от сильнейшего урагана американцам всего по $750 на экстренные нужды.

Ранее в США заявили, что Трамп уже начал переговоры по Украине.