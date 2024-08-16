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В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия

МИД РФ: санкции Запада против России стали историей на десятилетия

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Западные санкции стали «историей на десятилетия». С таким заявлением на площадке дискуссионного клуба «Валдай» выступил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Эта история — она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине», — подчеркнул он.

По словам Биричевского, на данный момент насчитывается более 20 тысяч введенных западных ограничений против РФ.

При этом, отметил он, многие государства отказываются присоединяться к санкциям, однако вынуждены это делать, так как у США есть инструмент вторичных санкций.

До этого научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила, что в последние несколько десятилетий Сербия нацелена на многовекторную политику, которая включает в себя намерение вступить в Евросоюз и наладить сотрудничество с США, но при этом сохранить стратегическое партнерство с Россией. Все это приводит к сложной позиции, в которой власти страны конфликтуют с Западом из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

Ранее в Казахстане a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/16/23700913.shtml»>предупредили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России.

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