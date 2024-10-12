Пушков рассказал, как БРИКС разгневала Запад

Возрастающее количество стран, готовых принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, говорит о том, что мир утратил веру в Запад и его ценности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира, в том числе входящих в топ-10 в мире по своему весу и влиянию, едут на саммит БРИКС в Россию», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, одна из причин такого развития событий состоит в том, что в мире все меньше верят в то, что у Запада есть «моральное право возглавлять современный мир».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обсудить новый мировой порядок. Президент России отметил, что именно в ключе обсуждения такого взаимодействия будет проведен саммит БРИКС и «аутрич»/«БРИКС плюс в Казани 22-24 октября. Также, по словам Путина, обсуждение создания такого мирового порядка ведется в рамках Содружества независимых государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом, готова ли Россия к обсуждению нового многополярного миропорядка с недружественными странами, не уточняется.

Ранее стало известно о давлении на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС.