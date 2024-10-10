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Стало известно о давлении на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС

Ушаков: Запад оказывал давление на страны, которые будут на саммите БРИКС

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Без давления на страны не обошлось, но представительство в том числе африканских стран весьма весомое. Но без давления, конечно, не обошлось, и я думаю, что оно будет и дальше оказываться», — сообщил он.

Также Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В четверг, 10 октября, стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

9 октября в Центре международных исследований Массачусетского технологического института заявили, что экономическая интеграция стран БРИКС может усилиться в 2024 году за счет развития собственной платежной системы и зерновой биржи.

Ранее аналитик объяснил, чем обернулся для Аргентины отказ от БРИКС.

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