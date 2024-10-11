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Медведев усомнился в плане Трампа по Украине

Медведев: Путин может ответить Трампу, что Украина должна капитулировать

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом в своем англоязычном аккаунте в соцсети X, сможет ли республиканец Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине. Медведев допустил, что президент России Владимир Путин может предложить Трампу рассмотреть вариант капитуляции Украины.

Зампред Совбеза процитировал спикера палаты представителей конгресса США республиканца Майка Джонсона, который предположил, что Трамп мог бы позвонить Путину и сказать, что пора прекратить конфликт.

«А что если Путин ответит: «Сейчас не время. Украина должна капитулировать и отказаться от вступления в НАТО?» — задался вопросом Медведев.

27 сентября Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кандидат в президенты США выразил готовность вести работу с обеими сторонами конфликта и отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России, так и с украинским лидером. Трамп выступил за справедливое соглашение о мире между Россией и Украиной. Зеленский поддержал это заявление, но сказал о необходимости «надавить» на президента Путина «чтобы он прекратил эту войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил возможность поражения России на Украине.

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