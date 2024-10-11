В офисе Зеленского заявили, что у Украины есть все для поражения России

Украина имеет «все инструменты», чтобы Россия проиграла в конфликте. Об этом изданию Die Welt заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«У нас сегодня есть все инструменты, чтобы заставить Россию проиграть», — отметил он.

Как отмечает Welt, советник главы офиса Зеленского не понимает пессимизма Запада в отношении военной ситуации на Украине и якобы видит «хорошие перспективы» в принуждении России к «реальным переговорам».

До этого Подоляк заявлял, что у украинской армии есть полное право бить вглубь территорий РФ любым оружием. При этом он добавил, что не может прямо ответить на вопрос, было ли дано Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение бить вглубь России.

Ранее в России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны.