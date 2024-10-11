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Правнук Чкалова обратился к послу США с просьбой спасти памятники Одессы

Правнук Чкалова призвал посла США в РФ передать в Россию памятники из Одессы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правнук летчика Валерия Чкалова Игорь Чкалов сообщал, что отправил письмо послу Соединенных Штатов в России Линн Трейси с просьбой помочь передать в РФ памятники, которые украинские власти хотят уничтожить в Одессе. Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Направил письмо послу США в Москве Линн М. Трейси с просьбой оказать содействие в передаче памятников Чкалову, Горькому и Пушкину для установки на их Родине», — подчеркнул он.

Правнук летчика добавил, что рассчитывает на уважительное отношение к памяти и мировому историческому наследию, поскольку американские граждане считают экипаж Валерия Чкалова в том числе и своими национальными героями.

Игорь Чкалов напомнил, что в Одессе власти намерены снести в общей сложности 19 памятников, среди них и памятник его прадеду.

8 октября сообщалось, что на Екатерининской площади в Одессе неизвестная женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II.

На опубликованном видео видно, как женщина стоит на постаменте с флагом и к ней подбегают несколько человек, требующих выкинуть его. Затем к ней подходит мужчина и вырывает полотнище из рук.

7 октября в Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Один из его участников назвал происходящее в стране «политикой дискриминации русскоязычных украинцев».

Ранее памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.

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