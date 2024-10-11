Антонов оценил возможность остановки потока оружия на Украину

На данном этапе развития украинского конфликта нет намеков на то, что поток вооружения на Украину со стороны США прекратится. Об этом в беседе с изданием Newsweek заявил бывший посол РФ в Вашингтона Анатолий Антонов.

«Нет и намеков на то, чтобы остановить бессмысленный поток оружия (на Украину. – прим. ред.) за счет американских налогоплательщиков», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США затягивает Запад «в пропасть». Вашингтон, заметил Антонов, продолжает обсуждение идеи разрешить удары ВСУ западным оружием вглубь РФ.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия назначит нового посла в США, руководствуясь «внутренним календарем», а не тем, какие события происходят в Штатах.

Он напомнил, что якобы существующая привязка к выборам в США всегда создавалась искусственно, а в Белом доме еще при Бараке Обаме приписывали российским дипломатам «абсурдные от начала и до конца функции» и обвиняли во вмешательстве в выборы, вне зависимости от того, кто работал в Штатах, посол или временный поверенный.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 10 октября был официально освобожден от обязанностей указом президента Владимира Путина. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Ранее Ушаков объяснил завершение миссии Антонова в США.