Ушаков объяснил завершение миссии Антонова в США

Завершение миссии посла России в США Анатолия Антонова не связано с будущими выборами в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

«Нет, насколько я понимаю, что наш посол работает довольно-таки продолжительный период времени», — отметил Ушаков на вопрос, связан ли уход Антонова с выборами.

По его словам, Антонов работал в трудных условиях, не имея постоянных контактов с представителями администрации США.

Также Ушаков подчеркнул, что кандидатура нового посла РФ в США прорабатывается, его назначат после выполнения необходимых формальностей.

При этом Ушаков ранее заявлял, что нового посла, который будет представлять интересы России в Вашингтоне, могут назначить уже после выборов американского президента.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявил, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Ранее в МИД заявили, что указ о возвращении Антонова в РФ еще не вышел.