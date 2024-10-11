Путин подтвердил, что ждет встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, что ждет двустороннюю встречу с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Казани через неделю. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Российский лидер находится с рабочим визитом в Туркменистане.

По его словам, Путин переговорил «на ногах» с Куртулмушем, они кратко обменялись мнениями в продолжении разговоров, «которые были недавно совсем в Москве».

«И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал пресс-секретарь.

22–24 октября в Казани состоится первый саммит БРИКС в новом составе.

7 октября президенты России и Турции обсудили по телефону актуальные двусторонние и международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям.