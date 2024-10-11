Избранный президент Индонезии не приедет на саммит БРИКС

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября, государство планирует направить на мероприятие спецпосланника. Об этом заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, передает РИА Новости.

«Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС», - подчеркнула Марсуди.

Министр пояснила, что избранный президент Индонезии был приглашён на октябрьский саммит БРИКС, однако новый кабмин страны приведут к присяге лишь 20 октября. В связи с этим поездка главы государства стала затруднительной.

2 сентября сообщалось, что Индонезию пригласили на саммит БРИКС в Казани.

В свою очередь посол Москвы в Джакарте Сергей Толченов заявлял, что РФ считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС.

Ранее Путин назвал цель председательства России в БРИКС.