Путин назвал цель председательства России в БРИКС

Целью председательства России в БРИКС является создание условий для развития всех стран – участниц объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

«Тема нынешнего форума — «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» — исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что Россия со своей стороны прилагает все возможные усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизм объединения.

Глава государства отметил, что объединение открыто для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами. По его словам, БРИКС отражает интересы государств как глобального Юга, так и глобального Востока.

Путин подчеркнул, что число сторонников объединения постоянно растет.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что объединение БРИКС за прошедший год превратилось в новый центр многополярного мира. Более того, организация с каждым годом только упрочивает свои позиции.

Ранее в США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для Вашингтона.