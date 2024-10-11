Большинство немцев хотят, чтобы Шольц поговорил с Путиным

Большинство немцев выступают за то, чтобы действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц снова пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Это следует из опроса YouGov, на который ссылается dpa.

Согласно исследованию, 59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор. 26% высказались против такого развития событий, еще 15% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказал, что Олаф Шольц может поговорить с Владимиром Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

С связи с этим Дмитрий Песков заявлял, что немецкие власти не направляли РФ запрос на проведение телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о готовности Шольца пообщаться с Путиным.