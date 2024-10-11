Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство немцев хотят, чтобы Шольц поговорил с Путиным

YouGov: большинство немцев хотят, чтобы Шольц пообщался с Путиным

close
РИА Новости/Global Look Press

Большинство немцев выступают за то, чтобы действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц снова пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Это следует из опроса YouGov, на который ссылается dpa.

Согласно исследованию, 59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор. 26% высказались против такого развития событий, еще 15% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказал, что Олаф Шольц может поговорить с Владимиром Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

С связи с этим Дмитрий Песков заявлял, что немецкие власти не направляли РФ запрос на проведение телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о готовности Шольца пообщаться с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами