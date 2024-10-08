Стало известно о готовности Шольца пообщаться с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, это не является табу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

По словам собеседника, для Шольца разговор с Путиным не является табу, поскольку канцлер подчиняет «все это цели положить конец войне». В то же время в правительстве ФРГ уточнили, что Шольц будет готов поговорить с российским лидером, когда для этого настанет «правильный момент» или в случае, когда возникнет необходимость направить «ясный сигнал» или решить «конкретный вопрос».

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказал, что Олаф Шольц может поговорить с Владимиром Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

С связи с этим Дмитрий Песков заявлял, что немецкие власти не направляли РФ запрос на проведение телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Шольц дал гарантию по конфликту на Украине.