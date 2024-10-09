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На Украине объяснили вручение заочных повесток

На Украине заочные повестки должны приходить рекомендованными письмами

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Shutterstock

На Украине заочные повестки, отправленные по почте, должны приходить рекомендованными письмами с пометками «Повестка ТЦК» и «Вручить лично». Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на постановление украинского правительства.

Если гражданин повестку не забрал, то с почтового отделения могут ему позвонить по личному номеру телефона или положить в почтовый ящик сообщение о поступлении такого письма с пометкой «Повестка ТЦК». Если за три дня человек не пришел за письмом, почта делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», ставит подпись, печать и возвращает повестку обратно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине).

Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк заявил, что мобилизационный возраст на Украине необходимо снижать каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта с Россией. По его мнению, с начала 2025 года в ряды сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. В случае продолжения конфликта, как отметил Сиротюк, следует призывать в армию 23-летних. Также он заявил, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать мужчин в возрасте 18–25 лет являются «опасным и преступным популизмом».

Ранее украинский сварщик сбежал в Венгрию, прорезав дыру в конструкции пограничного моста.

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