На Украине растет сопротивление диктатуре украинского лидера Владимира Зеленского, о чем говорит появление пророссийских плакатов на улицах городов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — подчеркнул он, опубликовав фотографию, на которой изображен плакат с президентом РФ Владимиром Путиным с надписью о том, что российский президент наведет порядок на Украине. Плакат наклеен поверх объявления одного из украинских военкоматов.

До этого против жительницы Одессы, которая вышла к снесенному украинскими властями памятнику Екатерине II с российским флагом, на Украине завели уголовное дело.

Одесситке грозит до трех лет лишения свободы по статье об «оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ», по которой на Украине осуждают поддерживающих Россию граждан.

Ранее на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.