На Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника

На Украине военкомы похитили для насильственного призыва в армию еще одного священника Украинской православной церкви. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам Дмитрука, сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильственно увезли для прохождения медкомиссии отца Иоанна Крыся, который приехал в Киев после служения в Германии.

«У батюшки были все документы, подтверждающие, что он обновил свои данные», — написал Дмитрук.

По сведениям депутата, сотрудники ТЦК получили указание ловить всех священников канонической Украинской православной церкви и отправлять их на фронт без должного оформления.

22 сентября сообщалось об аналогичном инциденте в Закарпатье: сотрудники ТЦК похитили двух священников УПЦ сразу после литургии. К священнослужителям применили силу и отобрали телефоны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.