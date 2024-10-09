Охранники предотвратили нападение на Орбана в Европарламенте

Левый активист попытался сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте. Об этом пишет газета Magyar Nemzet (MN) со ссылкой на видеозапись инцидента.

По данным издания, во время выступления Орбана в конференц-зал вбежал член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.

«Активист прокричал вопрос Виктору Орбану, сколько он получил от Путина и Цзиньпина за предательство Венгрии и Евросоюза», — отмечается в новостной заметке.

Направлявшегося к венгерскому премьеру правонарушителя задержали охранники.

Орбан ненадолго прервал свое выступление, дожидаясь, пока активиста выведут из зала, после чего продолжил речь, которая продлилась полтора часа.

4 октября Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода. Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Украине не победить на поле боя.