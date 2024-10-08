Лидер европейской страны усомнился в способности Украины победить Россию

Украине не удастся победить Россию на поле боя, уверен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера Венгрии, стороны конфликта на Украине должны немедленно договориться о прекращении огня, чтобы спасти жизни людей. Он отметил, что боевые действия нужно оценивать именно с точки зрения спасения мирных граждан, а не геополитических целей.

4 октября Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Италия и Венгрия «не сдадутся» Брюсселю.