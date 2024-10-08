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Лидер европейской страны усомнился в способности Украины победить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украине не победить на поле боя

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Marton Monus/Reuters

Украине не удастся победить Россию на поле боя, уверен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера Венгрии, стороны конфликта на Украине должны немедленно договориться о прекращении огня, чтобы спасти жизни людей. Он отметил, что боевые действия нужно оценивать именно с точки зрения спасения мирных граждан, а не геополитических целей.

4 октября Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Италия и Венгрия «не сдадутся» Брюсселю.

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