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Шольц дал гарантию по конфликту на Украине

Шольц дал гарантию того, что Германия не станет стороной конфликта на Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

ФРГ не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага, сообщает ТАСС.

«Да, я даю эту гарантию», — сказал он.

Шольц также отметил, что «гарантирует это как канцлер».

1 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию якобы самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Россией мирная инициатива по Украине реально предусматривает возможность урегулировать украинский конфликт, при этом многие западные политики даже не захотели вникнуть в суть выдвинутых Москвой предложений.

В конце мая пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что Германия сняла ограничения, связанные с использованием переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия.

Ранее МВД Германии признало, что немцы воюют на Украине.

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