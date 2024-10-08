Эрдоган прислал Путину на день рождения «хороший турецкий подарок»

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Ушаков, Эрдоган специально прислал подарок перед вчерашним разговором двух лидеров. Помощник Путина не стал вдаваться в подробности, но отметил, что это был «хороший турецкий подарок».

Также, отвечая на вопрос о том, был ли подарок Путину в пределах разрешенных для государственных служащих трех тысяч рублей, Ушаков пошутил, что он стоил «чуть побольше».

До этого в Китае поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, создав в ночном небе его портрет из световых дронов. Дроны с подписью на английском языке «С днем рождения, господин президент» запустили над высотками города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

7 октября президент России отметил свое 72-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера.

Ранее в Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения.