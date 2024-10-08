В Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры недружественных стран не направляли президенту РФ Владимиру Путину поздравлений в честь его дня рождения 7 октября. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

До этого в Китае поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, создав в ночном небе его портрет из световых дронов.

Запуск дронов с подписью на английском языке «С днем рождения, господин президент» произошел над высотками города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

Также музыканты из Нигера записали Путину рэп-поздравление с днем рождения. Песня-поздравление получила название «Владимир Путин рулит». В ней на французском языке поется о работе российского лидера, направленной на улучшение благосостояния народа.

7 октября президент России отмечал свой 72-й день рождения.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.