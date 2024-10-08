Куба запросила у России статус государства – партнера БРИКС

Кубинские власти запросили у России разрешение на присоединение к БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил гендиректор по вопросам двусторонних отношений министерства иностранных дел Кубы Карлос Перейра.

«Куба официально направила запрос о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера посредством послания президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы», — заявил дипломат.

В июне появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Список потенциальных кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

При этом в сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

Ранее сообщалось, что генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани.