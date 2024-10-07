В Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ

Разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами со стороны стран Запада вглубь России приведет к жесткому ответу со стороны Москвы и повысит риски разрастания боевых действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, в случае соответствующего разрешения со стороны Запада «трудно будет предсказать реакцию Москвы на этот шаг, но она точно будет жесткой». Озер напомнил слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, вероятность распространения конфликта резко увеличится.

Эксперт считает, что существует вероятность завершения конфликта Москвы и Киева в 2024 году, однако «пока неясно, какое соглашение будет достигнуто».

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал разрушить иллюзию стран Запада о том, что Россия не станет отвечать на ракетные удар вглубь своей территории.

Ранее эксперт раскрыл последствия в случае вторжения Украины в Белоруссию.