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В Госдуме назвали слова Борреля об Украине «явкой с повинной»

Депутат Белик назвал слова Борреля о конце конфликта на Украине явкой с повинной

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Johanna Geron/Reuters

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что без поддержки Запада конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, являются явкой с повинной. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Глава Евродипломатии вновь жонглирует громкими словами, чтобы оправдать участие Запада в украинском конфликте. Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки», — сказал Белик.

Парламентарий указал, что страны Запада заинтересованы в продолжении конфликта Москвы и Киева, а предоставляемая ими военная помощь лишь способствует эскалации. Депутат считает, что слова Борреля о якобы безопасности украинцев и европейцев, которые видят угрозу от России, «лживы и абсурдны», так как интересы Киева «не фигурируют нигде».

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие люди хотят скорейшего завершения конфликта, однако если Запад перестанет помогать Киеву, через 15 дней противостояние закончится и Владимир Путин достигнет своих целей.

Ранее в Госдуме оценили слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней.

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