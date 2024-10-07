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В Госдуме оценили слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней

Депутат Заварзин назвал освобождение Курской области от ВСУ делом времени

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил об очевидности того, что без помощи Запада конфликт на Украине быстро завершится. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова Жозепа Борреля о том, что без поддержки союзников боевые действия на Украине завершились бы за 15 дней.

«Я говорю, как военный человек, любые снабжения, которые дают — ни к чему положительному для Украины и для Запада не приведут. Все будет уничтожено и все закончено. Единственное, конечно, там сейчас идут перипетии по поводу применения дальнобойных средств. Ответ уже президент сказал — мы изменили позицию в доктрине по применению ядерного оружия», — сказал Заварзин.

Он отметил, что людские ресурсы на Украине исчерпаны, что доказывает ситуация в Курской области, где на стороне ВСУ воюют наемники из ближнего и дальнего зарубежья. Депутат подчеркнул, что они планомерно уничтожаются ВС РФ, а Курская область будет освобождена. Это дело времени, сказал Заварзин.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие люди хотят скорейшего завершения конфликта, однако если Запад перестанет помогать Киеву, через 15 дней противостояние закончится и Владимир Путин достигнет своих целей.

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.

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