Лавров заявил, что РФ продолжит отстаивать интересы вне зависимости от выборов в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в области национальной безопасности, вне зависимости от результатов предстоящих выборов в США. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Москве все равно, чем закончатся выборы в США, поскольку там сложился двухпартийный консенсус по противостоянию с Россией. В то же время министр заверил, что в случае изменения политики Кремль будет готов рассмотреть их.

«В любом случае будем решительно отстаивать интересы России, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности», - подчеркнул Лавров.

По его словам, было бы логично, если бы новый хозяин Белого дома «сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов». Глава МИД уверен, что именно этого ждут американские избиратели.

6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.