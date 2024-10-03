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В США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине

Полковник Макгрегор: сдержанная тактика Путина хорошо сработала на Украине

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Его слова приводит YouTube-канал Deep Dive.

По его словам, российский лидер «всегда был склонен к осторожности и сдержанности, и сейчас это сработало очень хорошо на Украине».

Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

30 сентября в ходе поздравления по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией Владимир Путин заявил, что РФ сможет достичь всех намеченных целей, поскольку именно на ее стороне правда. Российский лидер подчеркнул, что Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы Российской Федерации.

Ранее на Западе заявили, что Путин «никогда не сдастся» на Украине.

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