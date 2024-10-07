Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Украины со стороны стран Запада конфликт закончился бы через 15 дней. Его слова приводит испанская газета 20 Minutos.

Он заявил, что многие люди хотят скорейшего завершения конфликта, однако если Запад перестанет помогать Киеву, через 15 дней противостояние закончится и Владимир Путин достигнет своих целей.

«Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — задался вопросом Боррель.

6 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

Ранее президент Эстонии процитировал Рейгана и призвал покончить с красными линиями РФ.