Президент Эстонии Алар Карис призвал покончить с ограничениями, которые Запад наложил на себя в вопросе поддержки Украины, поскольку они лишь отражают его слабость, страх и нерешительность. Об этом он написал в колонке для издания Politico.

По его мнению, в сложное время Запад сам нарисовал для себя только обостряющие проблему линии. Он считает, что союзники Украины «должны держать голову высоко поднятой и быть дальновидными». Карис счел неоправданным страх Запада перед красными линиями России.

«Мы провели линию, считая, что ее пересечение будет означать эскалацию. Это неправда! Наш страх неоправдан... Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность – все это подпитывает агрессора, ободряет его, увеличивает его аппетит», – написал Карис.

Президент Эстонии также вспомнил речь Рональда Рейгана в Берлине в 1987 году, в которой он призвал снести Берлинскую стену, что произошло спустя два года.

«Десятилетие спустя мы парадоксальным образом сами строим стену, заставляя Украину вести свою битву через нее, хромая, сталкиваясь с новыми российскими атаками… Поэтому, перефразируя Рейгана, я обращаюсь ко всем нам: давайте разрушим эту стену ограничений!», – написал Алар Карис.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

Ранее журналист отметил успехи в продвижении ВС РФ на Украине.