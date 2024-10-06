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Журналист отметил успехи в продвижении ВС РФ на Украине

Журналист Боуз отметил важную деталь в связи с продвижением ВС РФ на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров», — написал Боуз.

По его словам, несмотря на эту действительность, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

4 октября ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что операция ВСУ в Курской области оказалась провальной и Украина в российском регионе потеряла тысячи солдат. По его словам, провальное наступление украинской армии в российском регионе обошлось очень дорого.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

Ранее в результатах европейских выборов увидели меняющуюся в пользу Путина ситуацию.

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