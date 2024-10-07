В Молдавии поздравили Путина с днем рождения

Бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения, выразив надежду, что Москве и Кишиневу получится вернуть двусторонние отношения на должный уровень. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам республики. Народ Молдавии благодарен и ценит поддержку, которую стране оказывает Россия, отметил экс-президент.

«Большинство наших сограждан осуждают проводимую нынешними властями недружественную политику. Молдаване хотят дружить и сотрудничать, а не враждовать с Россией. Очень надеюсь, что нам удастся вернуть наши двусторонние отношения на должный уровень, в интересах наших стран и народов», — написал Додон.

Политик также пожелал Владимиру Путину здоровья, долгих лет и успехов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в связи с днем рождения российского лидера заявил, что Владимиру Путину принадлежит огромное количество судьбоносных в истории России заслуг и достижений. Он назвал день рождения Путина знаменательным днем для всей России, так как президент олицетворяет собой «силу и мощь страны» и является «настоящим символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов россиян».

Ранее стало известно, что Путин отметит день рождения в Москве.