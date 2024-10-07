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Стало известно, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС: президент России Владимир Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер встретится с коллегами из стран СНГ в Москве на заседании совета глав организации. Путин в течение дня проведет и ряд других рабочих встреч.

До этого на улице итальянского города Турин вывесили баннер с поздравлением Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения. Активисты повесили баннер на мосту, расположенном в городском центре. Они весь вечер изготавливали растяжку длиной четыре и шириной два метра. На баннере написано: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Надпись сопровождается двумя российскими флагами.

6 октября сотни листовок с поздравлениями в адрес Путина появились на улицах итальянского города Генуя.

Путин родился 7 октября 1952 года. В текущем году президенту Российской Федерации исполнится 72 года.

Ранее экс-президент Индонезии дала характеристику Путину.

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