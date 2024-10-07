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В США призвали Зеленского не отказываться от переговоров с Россией

Макгрегор призвал Зеленского согласиться на переговоры с Россией

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Caitlin Ochs/Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией по урегулированию конфликта в республике. Соответствующий пост опубликован на странице эксперта в соцсети X.

5 октября Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина не намерена «торговать своим суверенитетом и территориями» ради мира с Российской Федерацией.

«Заключите мир, дураки!» — написал Макгрегор.

После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения российской стороны, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока переговоров не будет. В июне российский лидер говорил, что боевые действия на Украине прекратятся сразу же после того, как Киев выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей, а также официально объявит об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Украина направила делегацию в США для обсуждения «плана победы».

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