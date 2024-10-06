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В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного дипломата.

Издание обратило внимание, что президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» более недели назад. С этого времени Киев не получил реакции, на которую рассчитывал. Однако во время встречи на базе Рамштайн все может измениться, считают авторы материала.

По словам неназванного дипломата, «более конкретные шаги», которые могут предложить Украине, будут иметь не настолько срочный характер, как хотелось бы Киеву. Подробности данного решения собеседник издания не приводит.

5 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса без окончания боевых действий, иначе НАТО получит «крупный военный конфликт в зоне своего действия». По его словам, в настоящее время в блоке ищут способ пригласить Киев без тех территорий, которые стали частью Российской Федерации.

Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о стремлении Украины в НАТО.

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