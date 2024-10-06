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Зеленский раскрыл, когда представит свой «план победы»

Зеленский заявил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мы готовимся к Рамштайну 12 октября. Это будет 25-я встреча, но первая на уровне руководства. Мы представим план победы, четкие, конкретные шаги для справедливого завершения войны. Партнеры и усиление Украины — это то, что сможет остановить российскую агрессию», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех союзников Киева, которые помогают защищать республику, «Европу и весь мир».

До этого сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее на Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского.

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