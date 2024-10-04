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На Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского

Дубинский: после нового плана победы Зеленского Запад захотел завершить конфликт

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Valentyn Ogirenko/Reuters

После представления так называемого «плана победы» Владимиром Зеленским во время визита в США на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Есть новый, секретный «план победы», от которого наши «союзники» так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США», — говорится в публикации.

Дубинский выразил точку зрения, что Зеленский продолжит откладывать мирные переговоры и будет цепляться за власть до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре.

Он считает, что украинский лидер не хочет брать на себя ответственность за то, что они с главой офиса президента Андреем Ермаком «наворотили». Зеленский надеется, что «решение примут за него в Вашингтоне — а он разведет руками», полагает Дубинский.

До этого сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.

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