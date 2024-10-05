Пересмотр Соединенными Штатами позиции по конфликту на Украине позволит оперативно начать переговоры, а ряду стран Евросоюза необходимо осознать, что без России какие-либо переговоры проводить невозможно. Такое заявление в интервью CNN Türk сделал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — сказал он.

4 октября экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией.

25 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Куртулмушем. Путин сообщил, что ждет своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на предстоящем саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.

Ранее Эрдоган сделал неутешительное заявление о конфликте на Украине.